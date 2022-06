Kommentti: Aborttioikeuden kumoaminen on Trumpin saavutus

– Tämänpäiväinen päätös on isoin VOITTO ELÄMÄN puolesta sukupolviin. Myös muut päätökset, joista on viime aikoina kerrottu, olivat mahdollisia vain, koska minä pidin lupaukseni. Lupasin nimetä kolme erittäin arvostettua ja vahvaa perustuslain kannattajaa Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

– Korkein oikeus, siitä tässä on kyse. On välttämätöntä, että meillä on oikeanlaiset tuomarit. Tuomarit, jotka minä aion nimittää, ovat "pro-life" -kannattajia ja konservatiivisuuteen taipuvaisia.

Huomioimisen arvoista on se, että Donald Trump ei aina ole ollut abortin vastustaja. Vielä vuonna 1999 Trump kertoi NBC:n haastattelussa, että hän on "pro-choice" -kannattaja, eli hänen mielestään ihmisellä on oikeus valita. Trump totesi inhoavansa ajatusta abortista, mutta silti, se on jokaisen oma valinta.