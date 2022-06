Aborttioikeuden vastustaminen Yhdysvalloissa on aina ollut taistelua tasa-arvoa vastaan – miten aiheesta tuli niin kiivas kamppailu?

Kommentit jakaantuivat kahtia Puolesta: – Ex-presidentti Donald Trump: Päätöksen teki Jumala.

– Ex-varapresidentti Mike Pence: Nyt Roe vastaan Wade on sysätty historian romukoppaan. Vastaan: – USA:n Amnesty International: Abortti on ihmisoikeus. Jokaiselle. Kaikkialla. Emme koskaan lakkaa taistelemasta.

– Kanadan pääministeri Justin Trudeau: Yhdysvalloista tulevat uutiset ovat kauhistuttavia. Ajatukseni ovat niiden miljoonien amerikkalaisten naisten luona, jotka ovat nyt menettämässä laillisen oikeutensa aborttiin.

– Britannian pääministeri Boris Johnson: Pidän sitä suurena askeleena taaksepäin.

– YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet: Se on suuri isku naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa vastaan.

– Ranskan presidentti Emmanuel Macron: Ilmaisen solidaarisuuteni naisille, joiden vapauden Yhdysvaltain korkein oikeus on tänään asettanut kyseenalaiseksi.