EU-maat ovat myöhässä 5G-verkon rakentamisessa ja sillä voi olla vakavat seuraukset maanosan menestykseen: "Onko Eurooppa tulevaisuudessa ulkoilmamuseo?"

– 5G:tä hyödyntäen meillä on mahdollisuus tehdä sellaista automaatiota, mitä tänä päivänä ei vaan voida tehdä. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista, sanoo tietoliikennetekniikan professori Raimo Kantola Aalto-yliopistosta.

Maailmantalouteen biljoonia lisäeuroja?

Nokia arvioi 5G-verkon tuovan maailman bruttokansantuotteeseen jopa lähes 7 biljoonaa, eli 7000 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö on tietysti yksi verkon päärakentajista maailmassa, mutta arvio talouden mullistuksesta jaetaan laajasti.

– Kyllä 5G:llä arvioidaan olevan huomattavat vaikutukset. Sitä on verrattu jopa sähkön keksimiseen. Tapa toimia ja tehdä kyllä monella alalla. Olisi helpompaa luetella ne alat, joihin tämä ei vaikuta, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Verkon rakentaminen ja käyttöönotto on kuitenkin pitkä prosessi. Varsinkin sen saaminen kaupunkien ulkopuolelle on hidasta, sillä tukiasemia pitää rakentaa paljon 4G-verkkoa tiuhemmin.

Eurooppa myöhässä kilpailijoista

Nopeimmin 5G-verkon rakentamisessa on edennyt Etelä-Korea, jolla on jo 1500 tukiasemaa kymmentä miljoonaa asukasta kohden. EU-alueella niitä on vain 10 samaa väkimäärää kohden.