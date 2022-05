Kolumni: Supervaltojen aselait ovat täysin päinvastaiset – USA:ssa 18-vuotias saa ostaa rynnäkkökiväärin mutta ei olutta, Kiinassa on vaikea hankkia hedelmäveistä

Erityisen tiukkaa valvonta on Kiinassa suurten tapahtumien, kuten puoluekokousten alla. Jos poliisi pysäyttää kadulla ja repusta löytyy pienikin linkkuveitsi, seuraa siitä kova kuulustelu. Maailman tiukin aselaki ei salli siviilien ostaa ampuma-aseita ja vain erikoispoliiseilla on aseenkantolupa.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa tehdään henkirikoksia 1,4 miljardin asukkaan Kiinan verrattuna kymmenkertainen määrä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on vieläkin suurempi. YK:n selvityksen mukaan Kiinassa tehdään noin 0,5 surmaa 100 000 ihmistä kohti. Amerikkalaisilla on eniten aseita maailmassa ja joukkoampumisia tapahtuu harva se päivä.

Tänä vuonna joukkoampumisiksi laskettavia tapauksia (vähintään neljä loukkaantunutta) on Yhdysvalloissa ollut jo 212. Texasin kouluammuskelu oli jo kolmaskymmenes tänä vuonna.

Kiinassa henkirikokset liittyvät yleensä perheväkivaltaan, talousrikoksiin, kostoon, pettymyksiin tai mielenhäiriöihin. Yhdysvaltojen tapaisia summittaisia murhaiskuja on nähty viime vuosina ainoastaan Xinjiangin uiguurialueilla, kun turhautuminen Kiinan sortotoimiin on huipussaan. Aseina on käytetty lähes aina veitsiä.