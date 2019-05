Ampumaharrastajat odottavat kauhuissaan kansanäänestyksen tulosta Sveitsissä – aselakeihin halutaan tiukennuksia, vaikka armeijan kiväärejä säilytetään kodeissa eikä kukaan tiedä aseiden tarkkaa määrää

Kuten monet muut sveitsiläiset aseharrastajat, Dousse pelkää, että hänen harrastuksensa on uhattuna, kun Sveitsi äänestää tänään sunnuntaina aselakien tiukennuksista. Kansanäänestyksen tulos on sitova.

Aseiden määrästä ei tarkkoja tilastoja

Sveitsi on yksi Euroopan valtioista, joissa on eniten aseita per asukas. Kukaan ei tosin tiedä tarkkaa lukumäärää, koska virallisia tilastoja ei ole.