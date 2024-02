Viron pääministeri ylistää Stubbin valintaa MTV:lle: "Kerrankin voimme olla Suomelle vanhempi veli"

Erityisesti tulevassa presidentissä miellyttää se, että hän on jo vuosikausia ollut ajamassa Suomen liittymistä Natoon ja ollut hyvin Eurooppa-myönteinen.

Lisäksi suhteessa Venäjään Stubb on ollut suorasukaisempi kuin aiemmat presidentit.

Viro on ollut Naton jäsen jo vuodesta 2004, eli tänä vuonna liittymisestä tulee kuluneeksi jo 20 vuotta. Kun Suomi sai täysjäsenyyden 4. huhtikuuta 2023, juhlistettiin sitä muun muassa valaisemalla Viron hallitusrakennus sinivalkoisin värein ja maan pääministeri Kaja Kallas onnitteli Suomea lausumalla, että "Viro ja Suomi ovat läheisemmät kuin koskaan aikaisemmin.”

Suomen Nato-jäsenyyttä oli toivottu pitkään ja hartaasti. Vaalivoiton jälkeen Virossa on kehuttu Stubbia "virolaisimmaksi suomalaiseksi presidentiksi". Puolustusliiton kokouksissa Stubb ja Kallas istuvat vierekkäin, ja se tulee olemaan hyväksi yhteistyölle, Kallas sanoi.

Ensin kirittämään Ruotsi Natoon

Presidenteillä on tapana tehdä ensimmäiset viralliset valtiovierailunsa naapurimaihin. Nyt näyttää vahvasti siltä, että Stubbin ensimmäinen kohde on kuitenkin Tukholma eikä Tallinna. Tähän on monta syytä, jonka toki virolaisetkin ymmärtävät.