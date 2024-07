Trumpin ampuminen yksi heinäkuun kymmenistä joukkoampumisista – samana päivänä kuoli neljä muuta

Vaikka Trumpin ampumistapauksessa kohteena oli tiettävästi vain presidenttiehdokas, kategorioi tietokanta sen mukaan joukkoampumisiin, koska siinä kuoli yksi ja loukkaantui kolme henkilöä. Tietokannassa kriteerinä on neljä tai enemmän loukkaantunutta tai kuollutta.

Samana päivänä kun Trumpia ammuttiin, kuoli tietokannan mukaan yökerhon edustalla Alabaman Birminghamissa joukkoampumisessa neljä ihmistä ja loukkaantui kymmenen. Connecticutin New Havenissä taas loukkaantui ampumisessa neljä henkeä.

Kuvaajassa näet tämän vuoden tilastoidut joukkoampumisten kuolonuhrit Yhdysvalloista. Tilastoon on korostettu sinisellä Trumpin ampumispäivä.

Tänä vuonna jo satoja kuolleita

Joukkoampumisen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Yhdysvaltalaisen National Institute of Justicen määritelmän mukaan joukkoampumiseksi määritellään tapaukset, joissa on kuollut neljä henkilöä tai enemmän. Tämän kriteerin täyttäviä ampumisia on GVA:n tietokannassa tältä vuodelta 18 kappaletta.