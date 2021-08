Kommentti: Koronapandemia alkoi Kiinasta, mutta pitäisikö meidän nyt ottaa maasta mallia?

Nyt ollaan tilanteessa, jossa yli 150 miljoonaa ihmistä ympäri maailman on saanut koronatartunnan, eikä loppua näy.

Mutta nyt Kiinassa puhaltavat toisenlaiset tuulet. Maassa on siirrytty lähes nollatoleranssiin taistelussa koronaa vastaan.

Kun Wuhanissa todettiin viime viikolla 7 uutta tartuntaa, päätetiin koko kaupunki sulkea ja kaikki sen 11 miljoonaa asukasta joutuvat pakkotestiin. Nopeasti leviävää Covid-19:n deltamuunnosta on nyt tavattu 10 maakunnassa ja 27 kaupungissa. Tosin määrät ovat pieniä – 350 tartuntaa, kun maassa on lähes 1,4 miljardia ihmistä.

Maassa ei kysellä voidaanko käyttöön ottaa koronatodistus, vaan se on pakollinen kaikille yli 12-vuotta täyttäneille. Maassa ei paljon mietitä onko koronapassi joitakin ihmisryhmiä syrjivä. Rokotus on kaikille pakollinen. Parhaillaan suunitellaan jo kolmannen rokotepiikin antamista.

Jos piiloudut piikiltä, et pääse käytännössä mihinkään, edes ulos rakennuksestasi.

Tarkat säännöt

Yleensä talojen auloissa on virkailija, joka valvoo tulijoita ja poistujia. Pahimpaan tartunta-aikaan oli käytössä leimattava kulkulupa, joka oikeutti postumiseen asunnosta ruokakauppaan korkeintaan kahden tunnin ajaksi. Maahan saapuessa karanteeni kestää 4 viikkoa, eikä se ole mikään vapaaehtoinen kotikaranteeni.

Hotellikaranteenissa on oltava 14 vuorokautta ja sen jälkeen on pysyttävä visusti neljän seinän sisällä 14 vuorokautta.

Vaikka rokotettujen määrä on korkea, on monia lentoja ja junavuoroja pääkaupunkiin Pekingiin peruttu. Esimerkiksi Kaakkois-Kiinan Yangzhoussa on lockdown käytössä tästä päivästä lähtien.