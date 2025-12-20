Kolmiodraama-Jennin ja Ollin yhteiselo ei ole alkanut lupaavasti.

Kolmiodraama-sarjan kolmannessa jaksossa Jenni muuttaa Ollin kanssa yhteiseen asuntoon Helsingin Sörnäisiin.

Jenniä on alkanut jo yhteiselon alkumetreillä häiritä, kun Ollilla ei Jennin mukaan tunnu olevan olenkaan omia mielipiteitä.

– En tarkoita, että joka asiaan pitää sanoa jotain. Mutta minulla on sellainen olo, että puhun ja pälpätän ja vaadin asioita, sitten sinä tulet perässä ja olet, että joo, Jenni avautuu Ollille suoraan.

Lopulta Jenni avautuu kameralle tunteista, joita hänellä ei ole. Näet tilanteen yllä olevalta videolta.

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.