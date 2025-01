Kolmea epäillään Isisin toimintaan osallistumisesta Suomessa – KRP kertoo poikkeuksellisesta tutkinnasta

KRP on päästänyt terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta epäillyt vapaaksi. Suojelupoliisin mukaan Suomessa on useita Isisiin kytköksissä olevia henkilöitä.

Suojelupoliisi kertoi tänään, että Suomessa on useita terroristijärjestö Isisiin kytköksissä olevia henkilöitä, joista osa on jopa merkittävässä roolissa järjestössä.

– Suomessa on hyvinkin merkittäviä toimijoita Isisiin liittyen. He liittyvät erityisesti toiminnan tukemiseen, propagandan valmisteluun, suunnitteluun ja rahoitukseen. Näitä asioita keskusrikospoliisi nyt tutkii, suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius sanoi Rikospaikan haastattelussa.

Keskusrikospoliisi kertoi syksyllä, että se epäilee kolmea ulkomaalaista henkilöä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Heidät vangittiin syyskuun puolivälissä. Viranomaiset pääsivät miesten jäljille suojelupoliisin tiedustelutoiminnan avulla.

Suojelupoliisi ei juurikaan kerro selville saamiaan tietoja julkisuuteen, vaan lähinnä muille viranomaisille.

Viranomaiset eivät ole juurikaan kertoneet tapauksesta alkutietojen jälkeen. Nyt tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Salminen kertoo MTV Uutisille, etteivät miehet ole enää vangittuina.

– Heidät vangittiin tuomioistuimen päätöksellä, mutta poliisi on sittemmin vapauttanut heidät. On katsottu, ettei vangitsemiselle ole joko tarvetta, tai ei ole syytä pitää heitä vangittuna, Salminen sanoo.

Miehet ovat siitä huolimatta edelleen rikoksesta epäiltyjä ja poliisi jatkaa asian tutkintaa. Salmisen mukaan tapaus on haastava ja tutkinta kestää pitkään.

– Nämä ovat arvioita, mutta tämä on työläs asia. Näihin liittyy aika paljon kansainvälistä yhteistyötä ja käydään läpi paljon erilaista materiaalia. Järjestetään kuulusteluita, käydään läpi todistusaineistoa ja tehdään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, Salminen sanoo.

Epäillyt rikokset Salmisen mukaan tapahtuneet alkuvuoden 2023 ja kesän 2024 välisenä aikana, mutta tekoaika saattaa vielä tarkentua tutkinnan edetessä.

Tutkinta on "herkässä vaiheessa"

Tutkintaan liittyy paljon kysymyksiä, joihin Salminen ei voi tai halua vastata tutkinnan ollessa kesken tai kuten hän sanoo "herkässä vaiheessa".

Hän ei ota kantaa esimerkiksi siihen, onko joitain asiaan liittyviä henkilöitä tavoittamatta tai mitä kolme vangittuna ollutta ovat kertoneet kuulusteluissa. Hän kuitenkin toteaa, että kuulusteluja on ollut "melko paljon".

Salminen ei ota kantaa siihenkään, millaisia teot, joista miehiä epäillään, ovat tarkkaan ottaen olleet.

– En ota kantaa. Lue se pykälä ja katso mitä se sisältää, Salminen ehdottaa.

Rikoslaissa on määritelty lista erilaisia rikoksia, jotka voidaan tehdä terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle.

Terroristinen tarkoitus viittaa siihen, että teon tarkoitus on ollut esimerkiksi aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa, horjuttaa valtion oikeusjärjestystä tai pakottaa hallitus tai viranomainen tekemään jotakin tai jättämään jotakin tekemättä.

Keskusrikospoliisin "pääkallonpaikka" sijaitsee Vantaan Jokiniemessä.Ella Tontti

Terroristiseen toimintaan osallistuminen taas tarkoittaa tällaisen rikollisen toiminnan suoraa edistämistä tai tietoisuutta siitä, että tietty toiminta edistää sitä.

Edistäminen voi tapahtua useilla eri tavoilla, esimerkiksi varustamalla terroristiryhmää räjähteillä, aseilla, tai muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla. Se voi tarkoittaa myös tietojen, toimitilojen tai kulkuvälineiden hankkimista tai luovuttamista terroristiryhmälle.

Lisäksi terroristiryhmän toimintaan osallistumista koskevassa lainkohdassa on erikseen mainittu terrorismia edistävä rahanpesu.

Rikoksesta voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.

Tulivat Suomeen asumaan

Salminen kertoo, että kukaan kolmesta rikoksesta epäillystä ei ole saapunut Suomeen hiljattain, vaan jokaisen kohdalla puhutaan vuosista. Hän ei kuitenkaan avaa sitä, mistä päin maailmaa miehet ovat tulleet.

– He ovat tulleet tänne asumaan.

Miehet ovat 34-, 37- ja 39-vuotiaita. Kahdella heistä oli viime syksynä osoitetiedot Helsingissä ja yhdellä Vantaalla.

Kahdella epäillyistä ei ole aiempaa rikoshistoriaa ainakaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kolmatta heistä syytettiin vuonna 2017 väärennetyn venäläisen ajokortin käyttämisestä, mutta käräjäoikeus päätyi hylkäämään syytteen. Tämä mies saapui Suomeen vuonna 2012.

Lue myös: