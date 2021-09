KRP kokoaa pienistä paloista tietoa al-Holista palanneista suomalaisista – "Vaikeutena on se, etteivät ihmiset ole käyttäneet omia nimiään"

Tähän mennessä al-Holista on palannut Suomeen seitsemän naista lapsineen. Alueella on vielä muutama äiti ja kymmenkunta lasta.

Tietojen hankkiminen alueelta vaikeaa

Ihaksinen uskoo tietoa alkavan kertyä enemmän siinä vaiheessa, kun kurdien hallinnoimalta al-Holin leiriltä alkaa purkautua enemmän ihmisiä takaisin kotimaihinsa, ja heidän tekemisiään aletaan tutkia. On kuitenkin vielä mahdotonta arvioida, puhuvatko muut juuri suomalaisiin liittyvistä asioista. Monet maat ovat tosin olleet haluttomia ottamaan vastaan Syyriasta palaavia aikuisia. Suomen linjana on ensisijaisesti tuoda alueella olevat lapset kotimaahan.

KRP on tehnyt yhteistyötä YK:n alaisen Unitad-järjestön kanssa, joka on kerännyt kurdien haltuunsa saamia puhelimia ja tietokoneita alueelta. Materiaalista on pyritty löytämään kuulustelukertomuksia esimerkiksi vainottuun jesidivähemmistöön kuuluvilta henkilöltä. Tietomassa on suuri.