Kokoomuksen puoluekokoukselle lista erikoisia aloitteita: Ihmisruumiin kompostointi sallittava, Ahvenanmaa aseistettava ja äitiyspakkauksen nimi muutettava

Hieman rankempi esitys on puolestaan ajatus Ahvenan remilitarisoinnista, mikä on esillä muutamissa aloitteissa.

Muutamia aloitteita on tehty myös jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtuatumisesta, vaikka se on jo aiemmin hyväksytty kokoomuksen kannaksi. Lisäksi Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen on aiemmin kertonut, että jalkaväkimiinat on onnistuneesti korvattu eivätkä ne ole enää ajankohtaisia.