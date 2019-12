Tilanne mutkistuu, ennakkotietojen mukaan Rinne ei aio jättää paikkaansa – SDP-vaikuttaja: "Ei tässä aleta Mäntyniemeen ajelemaan"

SDP:n puoluehallitus on koolla parhaillaan puoluetoimistolla, eikä pääministeri Antti Rinne aio MTV Uutisten tietojen mukaan tehdä ratkaisua erostaan.

"Ei tässä aleta Mäntyniemeen ajelemaan"

Lähteen mukaan SDP tulkitsee, että pääministerillä on kolmen muun hallituspuolueen sekä oman eduskuntaryhmänsä tuki. Antti Rinne on myös antanut pyydetyt selvitykset muille hallituspuolueille eilen.

Keskusta on oman kantansa tehnyt selväksi eli Rinteellä ei ole luottamusta. Keskusta vierittää palloa hallituskumppanille ja vaatii SDP:tä vetämään johtopäätökset. Keskusta on kuitenkin valmis jatkamaan nykyisellä hallituspohjalla ja -ohjelmalla.

Etukäteen arvioitiin, että pääministeri Antti Rinne ei jätä paikkaansa helpolla. On kiinnostavaa nähdä, millaisen keskustelun ja tilannekuvan puoluehallitus saa ja ottaa suhteessa Rinteen jatkoon. Päätyykö puoluehallitus painostamaan Rinteen eroamaan hallitusyhteistyön jatkon vuoksi?

Vahvin kandidaatti on Sanna Marin

MTV Uutisten tietojen mukaan vahvin ja ainoa kandidaatti Antti Rinteen mahdolliseksi seuraajaksi on varapuheenjohtaja, ministeri Sanna Marin. Hän sijaisti Rinnettä tämän sairausloman ajan.

– Marin on ainut varteenotettava seuraaja. Hänellä on ministerikokemusta ja hän on ottanut vastuuta. Hän veti hyvin puheenjohtajuutta Rinteen sairauden aikana, MTV:n Uutisille arvioidaan.