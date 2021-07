Kokoomuksen Autto: Asevelvollisuusikää pitäisi pidentää loppupäästä – "Meillä on valtavasti 60 vuotta täyttäneitä reserviläisiä"

"On hyvä, että kaikilla ovat valmiudet"

– Jos katsotaan koronakriisiä ja muitakin yhteiskunnan poikkeustilanteita, (on hyvä), että koko ikäluokalla ja kummallakin sukupuolella on ymmärrys siitä, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Lähtökohtaisesti suhtaudun siihen positiivisesti, että kaikilla olisivat ainakin tietyt valmiudet, Rönnholm toteaa MTV:n Uutisaamun haastattelussa.

Onko armeija nyt epätasa-arvoinen?

– On kiistatta myös tasa-arvo-ongelma, jos kahta sukupuolta kohdellaan eri tavalla. Toistaiseksi tätä on kuitenkin pidetty järkevänä tapana.

– Perustuslaissa jokaisella suomalaisella on maanpuolustusvelvollisuus; se koskee sekä miehiä että naisia. Se miten asepalvelus on järjestetty – että se on velvollisuus kaikille miehille ja mahdollisuus kaikille naisille – on täysin tasa-arvoista.