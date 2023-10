Annika Saarikko MTV:lle: Keskustan on päästävä mukaan tärkeän rahoitusuudistuksen valmisteluun

Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa rahoitusmallin kannustavan tulevaisuudessa nykyistä paremmin säästöihin sekä korjata ilmenneitä vikoja. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että päätökset tehdään vuonna 2025.

– On oikein että rahoituslakia tarkastellaan tällä vaalikaudella, mutta on välttämätöntä, että sitä tehtäisiin yhteistyössä yli puoluerajojen, siis parlamentaarisena valmisteluna, Saarikko toteaa.

– Sosiaali- ja terveyspalveluissa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Ei se voi olla tempoilevaa, Saarikko sanoo.

– Emme luota, ja toisekseen, ei kysymys ole mistään maakunnista, vaan perustuslain turvaamasta ihmisten yhdenvertaisuudesta saada kotiosoitteesta riippumatta hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Siellä missä on pisimmät välimatkat, on tutkitusti myös eniten iäkkäimpiä ja sairastavimpia suomalaisia. Siksi on oikein, että myös nämä asiat otetaan jatkossa huomioon.