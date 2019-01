Koko Suomi järkyttyi 8-vuotiaan Vilja Eerikan julmasta kohtalosta – video muutti rikosepäilyn murhaksi

Videolla isä ja äitipuoli näyttivät, miten he sitoivat ja teippasivat Vilja Eerikan ja käärivät hänet lakanaan sekä pressuun. Äitipuoli myös löi lasta nyrkillä ja sähköjohdolla. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen mukaan Vilja Eerika kuoli lopulta tukehtumalla, joka kesti 4-6 tuntia.

"Teemme parhaamme, ettei toistu"

– Lastensuojelun työntekijöillä on nykyään parempi kyky myös tunnistaa epäilyjä ja tieto kulkee. Me teemme parhaamme, ettei Vilja Eerikan kaltainen tapaus enää toistuisi.

– Siitä on opittu se, että on tärkeää turvata lapsen ja sosiaalityöntekijän väliset henkilökohtaiset tapaamiset ja luoda heidän välilleen luottamuksellinen suhde, Nummikoski sanoo.

Helsingissä tavoitteena on, että yhdellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on enintään 30 lasta asiakkaana. Kaikissa yksiköissä tavoitetta ei vielä ole saavutettu, sillä osaan viroista on ollut vaikea rekrytoida työntekijöitä.