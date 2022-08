Koko kansan Vesku on poissa – Vesa-Matti Loiri oli kotimaisen viihteen kansallisaarre, jonka suosiolla oli myös varjopuolensa

Komediarooleilla tähdeksi

Noissa tv-ohjelmissa syntyi myös hahmo, josta Vesa-Matti Loiri pitkään tunnettiin parhaiten: Uuno Turhapuro. Hahmo nähtiin valkokankaalla ensimmäisen kerran vuonna 1973 ja se on yhä tänä päivänä suomalaisten mielissä Loirin kenties merkittävin sekä ikimuistoisin rooli.

Vuonna 2019 ilmestyneessä Loirin elämäkerrassa kerrottiin, että näyttelijä oli maskeerannut hahmon elokuvalookin itse – mikä sai aluksi ohjaajan kauhistumaan. Yllättäen artistin itsensä luoma look sai kuitenkin jäädä elokuvaan.

– Loiri maskeerasi itse lopullisen, virallistetun Uuno-elokuvalookin: harvat hampaat, täplämäiset kulmakarvat, pörrötukka, musta sänki vaikka mies on vaalea. Kun Speden televisio-ohjelmien vakiohjaaja Inkeri Pilkama näki Loirin maskeerauksen, hän kauhistui, teoksessa kerrotaan.

Turhapuro-elokuvia tehtiin yhteensä kaksikymmentä. Elokuvasarjan viimeinen osa Uuno Turhapuro – This Is My Life sai ensi-iltansa vuonna 2004.