Valkeakosken murhaajan nettihakuhistoria on hyytävää luettavaa: "Hän pohtii sarjamurhaajien ensimmäistä tekoa"

– Se on tulkinnallinen asia eikä ratkaisua voi virheenä pitää. Voi sitä toki arvostella, jos joku haluaa, mutta jokainen syyttäjä tuntee vastuunsa. On olemassa suuri joukko syyttäjiä, jotka pyrkivät tekemään oikean ratkaisun. Tässäkin tapauksessa uskon, että syytettä on harkittu hyvin ja senkin jälkeen asioissa voi olla tulkinnanvaraa, erikoissyyttäjä Perttu Könönen sanoo.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan Salmisen teossa oli kyse vakaasta harkinnasta suorittaa henkirikos ja kuristaa nainen. Hänet tuomittiin murhan lisäksi törkeästä lapsenraiskauksesta.

Lukuisia nettihakuja ennen tekoa

Salmisen nettihakuhistoria ennen raiskausmurhaa oli hyytävää luettavaa. Hän oli tehnyt hakuja tunnetuista sarjamurhaajista, kuristamisesta, vyöllä kuristamisesta, tappamisesta, raiskauksista ja niin edelleen.

– Minunkin mielestäni todella pahalta se hakuhistoria näyttää. Ilman muuta hakuhistoriaan pitääkin keskittyä ja tietynlainen hakuhistoria voi tukea sitä vakaata harkintaa, Könönen sanoi.

Rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala on samoilla linjoilla. Rainiala tutki urallaan lukuisia henkirikos- ja muita väkivaltarikosjuttuja. Hänen mukaansa Salmisen hakuhistoriasta paistaa läpi naisviha.

– Hakuja on ollut Josef Mengelestä lähtien. Kytevää ajatusta on ollut pitemmän aikaa ja sitten hän on lähtenyt toteuttamaan sitä asiaa. Konkreettisia asioita on muutenkin. Puhelin oli jätetty kotiin ja vyöhön tehty lenkkejä. Paljon yksittäisiä asioita hakuhistorian lisäksi ja murhajutuissa on aina myös kokonaisharkinta. Hakuhistoria kaikkiin muihin asioihin yhdistettynä on aika synkkää ja jos olisin ollut tutkinnanjohtajana, murhanimikkeellä olisi lähtenyt eteenpäin, Rainiala toteaa.

Kirjoitti kuristamisesta jo etukäteen

Salminen oli lisäksi pari kuukautta ennen tekoaan kirjoittanut sosiaaliseen mediaan kylmäävästi: ”Tänään toteutan mun ensimmäisen tapon. Kiihottanu jo pitkään kuristaa nainen.” Poliisi kuuli tuolloin Salmista kirjoituksen vuoksi, mutta tutkinta päätettiin.

– Hänen tarinassaan tuntuvat korostuvan ihan samat asiat kuin yleensä rikoksentekijöissä eli huono kiinnittyminen ihmissuhteisiin ja elämään. Kovasti tuntee tyydyttymättömyyttä elämässään.

– Seksuaalirikoksiin liittyy hyvin pitkälle vallantunne ja sitten sitä valtaa palautetaan itselle, kun tunnetaan olevan mitättömiä. Ja otetaan se valta käyttöön, valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi sanoo.

Myös Tammen mukaan Salmisen nettihakuhistoria kertoo tosi synkistä ja karmivista asioista.

– Hän on selvittänyt myös, kuka hän itse on. Hän pohtii sarjamurhaajien ensimmäistä tekoa ja minne joutuu vankilassa, jos on tehnyt seksuaalirikoksen. Hakuhistoriassa näkyy nuoren ihmisen kummastus omien impulssien äärellä, että kuka olen ja mitä olen tekemässä. On tietenkin hirvittävän surullista, että kaiken piti mennä näin pitkälle. Hänhän olisi tarvinnut myös apua ja jonkun olisi pitänyt pystyä puuttumaan jo paljon aiemmin, Tammi sanoi.

Käytti teossa vyötä

Salminen vaani ja seurasi 15-vuotiasta tyttöä, raiskasi tämän kahdesti ja käytti tytön kuristamisessa myös vyötä. Könösen mukaan voi hyvin ajatella, että teko on tehty myös erityisen raa´alla tai julmalla tavalla.

– Nämä motiivit, seksuaalirikos edeltävänä ja kuristaminen tekotapanakin. Ei aina ymmärretä, että se ei ole mikään nopea juttu. Ampuma-asetta tai teräasetta käyttämällä saa hengen lähtemään paljon nopeammin. Kuristamisessa saattaa mennä useita minuutteja. Raavaallakin miehellä voivat kädet väsyä. Tarvitaan johtoa ja vyötä tai muuta apuvälinettä, kun henki ei meinaa lähteä, Könönen sanoo.