Kokenut rikostoimittaja summaa Jari Aarnion tapauksen: "Onhan se täysin uskomatonta" – Onko ainutlaatuinen oikeussaaga nyt ohi, vai vieläkö se saa jatkoa?

Tapausta saatetaan perata vielä uudemman kerran

Sipilä uskoo, että Aarnion puolustus hakee asiassa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Hänen mukaansa asian käsittely siellä on kuitenkin epävarmaa, sillä tapauksessa on kyse lähinnä näytön arvioinnista.

– On vaikea nähdä, että KKO ottaisi tällaisen mammuttijutun, hän arvioi.

Poliisipomosta tulikin "Pasilan mies"

Tuomio liki 420 sivua

"Juttua perattu poikkeuksellisella tarkkuudella"

Sipilä kuvailee tapausta täysin ainutlaatuiseksi. Esitutkinta-aineisto on kymmenien tuhansien sivujen mittainen, ja MTV Uutisten rikostoimituksessakin on vain sitä kymmenien CD-levyjen verran.

– Kyllä tätä juttua on perattu aivan poikkeuksellisella tarkkuudella. On käännetty jokainen kivi, joka on ollut käännettävissä, Sipilä kertoo.