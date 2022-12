Kokenut onnettomuustutkija nosti esiin todellisen sähköautohuolen – "Ei valvota mitenkään"

Autotekniikan lehtori Tapio Kyngäs on tutkinut liikenneonnettomuuksia jo 25 vuotta. Hänen tehtävänään on valokuvata sekä onnettomuusautoa että -ympäristöä. Usein työ jatkuu varsinaisen onnettomuuspaikan jälkeen korjaamolla, jossa auto päästään nostamaan ilmaan.

Sähköautot ovat haaste tutkijoille

Kyngäs on paneutunut asiaan perinpohjaisesti, sillä sähköautojen onnettomuustutkinta oli myös hänen opinnäytetyönsä aihe. Hän huomauttaa, että jos onnettomuusauto on sähköauto, voi onnettomuustutkintaa edeltävän valmistelevan työn määrä olla iso.

– Esimerkiksi tietty ajoneuvotyyppi voi lähteä itsekseen liikkeelle, joten auton käynnistyminen täytyy estää. Lisäksi vaaraa aiheuttavat mahdollisen akkupalon synnyttämät erittäin myrkylliset kaasut. Tärkeintä kuitenkin on varmistaa ajoneuvon jännitteettömyys, ja se on ammattilaisen tehtävä. Onnettomuustutkijan täytyy itse kuitenkin pystyä varmistamaan, että se on tehty asianmukaisesti. Aina näin ei ole, Kyngäs toteaa.

– Sähköautojen kanssa toimiville on räätälöity oma koulutus, mutta koulutusvelvoitteen täyttämistä ei valvota mitenkään. On todella tärkeää ymmärtää, mitkä ne korkeajännitteiset osat autossa ovat, koska nykyään et voi tietää, onko ajoneuvo tehty vaarattomaksi. Jotta kaikki toimijat tietäisivät, mikä tilanne kunkin auton osalta on, pitäisi olla yhteinen tapa merkitä, onko se tehty jännitteettömäksi. Se voisi olla vaikka autoon liimattava tarra, Kyngäs ehdottaa.