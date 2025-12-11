Kansainvälinen olympiakomitea KOK kehotti torstaina urheilujärjestöjä ottamaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat takaisin nuorten kilpailuihin. Lisäksi KOK sallisi venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille kotimaidensa lippujen ja kansallishymnien käytön nuorten kisoissa.

KOK:n suositus koskee sekä yksilö- että joukkuelajeja. Käytännössä kansainväliset lajiliitot päättävät itse, miten ne linjaavat venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisoikeuden kilpailuihinsa.

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat suljettiin useissa lajeissa kisoista Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Joissain lajeissa heidän annetaan osallistua kilpailuihin niin sanottuina neutraaleina urheilijoina eli ilman maatunnuksia.

KOK:n kehotus otettiin Venäjällä myönteisesti vastaan.

– Kiitämme KOK:n hallitusta sen asteittaisesta ja johdonmukaisesta edistymisestä olympiaperuskirjan perusperiaatteiden palauttamisessa, Venäjän olympiakomitean puheenjohtaja Mihail Degtjarev kommentoi viestipalvelu Telegramissa.