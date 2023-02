Paluu etenee – venäläisurheilijoita kutsuttiin mukaan kilpailuihin: "Olemme valmiina osallistumaan"

– Vastaamme, että olemme kiinnostuneita. He määrittelevät sitten, millä ehdoin voimme osallistua.

Aasian kisat on määrä järjestää loka–marraskuussa Kiinan Hangzhoussa.

Venäläisiä nähdään kilpakentillä jo ennen syksyä. Venäjän alle 17-vuotiaiden naisten jalkapallojoukkue on aikeissa osallistua Etelä-Aasian jalkapalloliiton mestaruuskilpailuihin Bangladeshissa maaliskuussa.

Venäläisten ja valkovenäläisten salliminen takaisin kansainvälisiin kilpailuihin on kohdannut jyrkkää vastustusta eri puolilla maailmaa. Etenkin Ukraina on vastustanut venäläisten ja valkovenäläisten paluuta niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa ja on uhannut olympialaisia boikotilla.