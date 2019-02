Harvardin huipputähtitieteilijä puolustaa hurjaa väitettään ja esittää todisteita sen tueksi: Aurinkokunnassamme on ulkoavaruudesta lähetetty luotain, joka tarkkailee Maata

Tähtitieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että mystinen Oumuamua on peräisin aurinkokuntamme ulkopuolelta tähtienvälisestä avaruudesta. Siitä, mikä Oumuamua on, ei sen sijaan ole löytynyt yksimielisyyttä.

Mainos

Oumuamua on muodoltaan ja liikkeiltään todella erikoinen. Se on hyvin pitkä ja sikarin tai pannukakun muotoinen ja se on kiihdyttänyt vauhtiaan painovoimalaskelmista poikkeavasti.

Harvard-johtaja: Oumuamua on alien-luotain

Avi Loebin mielestä Oumuamua kaikkein todennäköisimmin tuntemattoman sivilisaation lähettämä alien-luotain tai sellaisen romua. Loeb esitti kantansa vuosi sitten, eikä hn ole muuttanut mieltään kollegoiden ja muun maailman arvostelusta huolimatta.



Loebin näkemyksellä on painoarvoa siksi, että hän ei ole mikään hihhuli vaan arvostetun Harvardin yliopiston tähtitieteenlaitoksen johtaja, palkittu tähtitieteilijä, joka on julkaissut satoja tieteellisiä artikkeleita.



Viimeksi Loeb on puolustanut näkemystään Washington Postin pitkässä artikkelissa. Loebin mukaan yksi todisteista on vauhti, jolla taivaankappale on ohittanut Auringon.



Loebin laskelmien mukaan Oumuamua saattaa olla tällä hetkellä ohittamassa Jupiterin kiertorataa.

Oumuamua tarkoittaa tiedustelijaa

Mainos

Nimi Oumuamua on havaijin kieltä ja tarkoittaa tiedustelijaa. Se havaittiin Maassa ensimmäistä kertaa 19. lokakuuta 2017.

Vuotta myöhemmin Loeb kirjoitti Harvard-tutkija Shmuel Bialyn kanssa tieteellisen artikkelin, jossa käsitellään Oumuamuan vauhdin erikoista kiihtymistä ja esitetään, että kyseessä saattaa olla toimintakykyinen luotain, joka on lähetetty ulkoavaruudesta tarkoituksella tarkkailemaan maata.



The New Yorker -lehden tammikuun puolivälissä tehdyssä haastattelussa Loeb harmittelee sitä, että Oumuamua havaittiin niin myöhään, ettei siitä saatu kuvattua. Tässäkin uutisjutussa käytetty kuvitus on artistin näkemys siitä, millainen Oumuamua on siitä tehtyjen havaintojen mukaan saattanut olla muodoltaan.



Oumuamua saattaa olla vain millimetrin paksuinen

Scientific American -julkaisun blogissaan Loeb listaa kuusi Oumuamuan omituisuutta. Yksi niistä on se, että sen kirkkaus vaihtelee erittäin suuresti, mikä viittaa hyvin erikoiseen muotoon.

Saksalaisen Der Spiegelin haastattelussa Loeb valottaa oletuksiaan Oumuamuan muodosta. Päätellen siitä, millä tavalla se heijastaa valoa, se voi olla erittäin ohut.



– Se voi olla jopa vain millimetrin paksuinen. Loeb toteaa.



Washington Postin haastattelussa Loeb sanoo, että kaikki, mitä Oumuamuasta tiedetään viittaa siihen, että se ei voi olla pitkän perunan muotoinen kivi. Loeb uskoo, että Oumuamua on hyvin pitkä, ehkä jopa kilometrin mittainen, ja erittäin ohut, ei enempää kuin jo mainitun millimetrin paksuinen.



Tällöin se olisi niin kevyt ja niin ohut, että auringonvalo työntäisi sitä ulos aurinkokunnastamme. Se selittäisi myös Oumuamuan tavallisuudesta poikkeavan vauhdin.

– Jos joku näyttää todisteita muusta, peräännyn, Loeb sanoo.



Mutta siihen saakka tähtitieteilijän paras arvaus Oumuamuan alkuperäksi pysyy ennallaan arvostelusta riippumatta.