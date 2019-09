Kohu Trumpin Ukraina-puhelun ympärillä paisuu – virkarikossyyte uhkaa, presidentti voidaan jopa panna viralta

Trumpin on väitetty painostaneen Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Joe Bidenin ja tämän pojan Hunterin toimia.

Hunter Biden on ollut mukana ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, jota on syytetty korruptiosta. Häntä vastaan ei ole toistaiseksi esitetty mitään todisteita korruptiosta.

– Jos presidentti ottaa esiin, että hän haluaa heidän tutkivan jotain, hänen poliittista vastustajaansa, on ilmiselvää, ettei se ole oikein. Me emme pyydä ulkovaltojen hallinnoilta apua vaaleihimme, Pelosi sanoi aiemmin tänään.

Virkasyyte on keino, jolla presidentti voidaan panna viralta.

Virkasyytteeseen asettamisesta päättää parlamentin alahuone, joka on demokraattien hallinnassa. Päätöksen tekee lopulta senaatti, jossa on republikaanienemmistö eli varsinaisen viraltapanon mahdollisuus on hyvin pieni.