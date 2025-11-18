Jokereihin kesken alkukauden liittynyt maalivahti Veini Vehviläinen on tehnyt jatkosopimuksen helsinkiläisseuran kanssa.

Jokerit tiedotti tiistaina tehneensä 1+1-vuotisen jatkosopimuksen Vehviläisen kanssa. Alun perin 28-vuotiaan maalivahdin sopimus oli vain kahden kuukauden mittainen.

– Veini osoitti jo ensimmäisissä otteluissaan olevansa erinomaisessa vireessä, ja meille oli heti selvää, että haluamme jatkaa hänen sopimustaan, Jokerien urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki hehkuttaa.

Vehviläinen oli mukana voittamassa Leijonille maailmanmestaruutta vuoden 2019 MM-kisoissa, joissa hän pelasi yhden ottelun. Hän on Suomen mestari Kärpistä vuodelta 2018 ja nuorten maailmanmestari vuodelta 2016.