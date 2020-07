Tämän vuoden aikana yli 30 tuotetta on kerätty pois myynnistä – tarkista, oletko ostanut näitä vaarallisia tuotteita: "Tuotetta käyttävä lapsi saattaa pudota istuimelta ja loukkaantua"

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kuluvan vuoden aikana julkaissut verkkosivuillaan yli 30 palautusmenettelyä. Näissä tapauksissa tuote on kerätty pois myynnistä ja tuotteen ostaneilta kuluttajilta. Lisäksi on tehty useita päätöksiä tuotteiden markkinoilta poistosta ja myyntikiellosta, jos tuotteissa on ollut lievempiä puutteita.