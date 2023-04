Kläboa uhkaa sulkeminen maailmancupista – Therese Johaugilta ennuste dramaattisen lähdön seurauksesta

Myös Norjan hiihtoliitto on luvannut keskustella asiasta seuraavassa johtoryhmän kokouksessaan. Muuten pohdinta Kläbon päätöksen seurauksista on yhä kesken. Tähtihiihtäjän lähtö on imagollisesti ja taloudellisesti iso tappio liitolle.

Johaug: Maajoukkue vahva joka tapauksessa

– En ole yllättänyt tästä. Se on ollut ilmassa. On todella sääli, että hän lähtee. Petter (Northug) teki aikanaan samoin. Maajoukkueen pojat todistivat, että he pärjäävät yhtä hyvin, elleivät jopa paremmin (ilman tähtinimeä). Maajoukkue on joka tapauksessa vahva, Johaug kommentoi.