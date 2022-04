KKO hylkäsi syytteet saamelaisten kalastuslupa-asioista – paikallisilla saamelaisilla oikeus kalastaa Tenojoen vesistössä ilman kalastuslupaa

Syyttäjä haki ennakkopäätöstä suoraan KKO:sta

Epätavallista oikeusjutussa on myös se, että saamelaiset tekivät itse rikosilmoituksen luvattomasta kalastuksestaan. Yksi rikosilmoituksen tekijöistä, saamelaiskäräjien jäsen Anne Nuorgam, sanoi Lapin käräjäoikeuden päätöksen jälkeen STT:lle, että kyse on periaatteellisesta asiasta ja siitä, että uudet kalastuslain säännökset on koettu erittäin epäoikeudenmukaisina.