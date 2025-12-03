Rääkkylän kunnanhallitus esittää valiokunnan asettamista kunnanjohtaja Esko Rautiaisen mahdolliseksi irtisanomiseksi.

Rääkkylän kunnanhallitus päätti keskiviikkona kokouksessaan esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista kunnanjohtaja Esko Rautiaisen luottamuksen arvioimiseksi ja mahdolliseksi irtisanomiseksi.

Kunnanvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään asiaa ensi viikon maanantaina.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa tiedotteessa, että "tässä vaiheessa kunnanjohtajan kanssa ei olla saavutettu yhteistä neuvottelutulosta".

Rautiainen sai keväällä 2024 varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä. Kunnanhallitus päätti tuolloin, että toisesta varoituksesta seuraa irtisanominen.

Karjalainen uutisoi marraskuussa, että Rautiainen on jatkanut viestittelyä varoituksen jälkeenkin.

Karjalaisen mukaan 65-vuotias Rautiainen on kirjoitellut Metan omistamassa Threads-viestipalvelussa naisille seksuaalissävytteisesti.