Kittilän kunnanjohtaja kummeksuu Lapin ristiriitaista tilannetta: matkailuväki kaipaa turisteja – sairaanhoito pelkää heitä

- En tiedä miksi he ovat asian näin ilmaisseet. Mielestäni on välttämätöntä voida pitää lomaa juuri tässä tilanteessa. Suurempi huoli on se, että helsinkiläiset, espoolaiset ja vantaalaiset jäävät omiin oloihinsa, joissa joutuvat olemaan tungoksessa. Tulisivat tänne hiihtämään ja ulkoilemaan, täällä on tilaa, pelkästään laskettelurinteitä on 600 hehtaaria.