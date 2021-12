Lapin turistit pääsevät safareille koronarajoituksista huolimatta: Matkojen peruutuksia ei ole juuri tullut

Lapin lomakeskuksiin saapuu tänäkin jouluna runsaasti ulkomaalaisia ryhmämatkailijoita, joiden lomat retkineen ja aterioineen on maksettu ja suunniteltu kokonaisuuksiksi jo aiemmin syksyllä. Lapissa on kielletty sisätiloissa järjestettävät yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset aatonaatosta lähtien. Yleisötilaisuuden voi kuitenkin koronapassin turvin järjestää isommallekin ihmismäärälle.

Suuri kysymys on ollut, miten matkanjärjestäjien laatimat ohjelmat saadaan toteutettua. Lapland Hotels -ketjun toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo, että matkaohjelmat voidaan järjestää kutakuinkin suunnitellusti uusista rajoituksista huolimatta. Sen sijaan olisi ollut hänen mukaansa katastrofi, jos ruokaravintolat olisi määrätty sulkemaan ovensa jo kello 18.

Safarit on määrä järjestää suunnitellusti

Safareita on yritetty järjestää koronaturvallisesti jo pian kahden vuoden ajan, Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen sanoo.

– Keinot ja suojatoimet on opiskeltu hyvin.

Hyvää on se, että Lapissa riittää ulkoilmaa.

– Koko korona-aika on osoittanut, että ulkona liikkumisesta voi nauttia poikkeusaikanakin, Pesonen sanoo.

Koronapassia kysytään safareilla vaihtelevasti

Osa Lapin safariyrityksistä on ottanut koronapassit käyttöönsä esimerkiksi siksi, että usein safareille kuljetaan busseilla. Osa taas ei ole, jos liiketoiminnan tyyli tai asiakkaiden määrä eivät sitä edellytä.

Monilla yrityksillä on paljon kansainvälisiä asiakkaita, jotka ovat joka tapauksessa osoittaneet, että heillä on kaksi koronavirusrokotusta tai maahan saapuessaan negatiivinen testitulos, Pesonen huomauttaa.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara on suositellut koronapassin käyttöä jäsenyrityksilleen.

Brittimatkailijoita on eniten

Suurin asiakasryhmä Lapissa on joulun aikaan britit, ja matkailijoita on tullut paljon myös muualta Euroopasta. Myös suomalaisia matkailijoita on hiihtokeskuksissa jouluna enemmän kuin tavallisesti.