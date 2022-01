Kitaristi Emppu Suhonen ei välittänyt Euroviisuista – sitten tuli The Rasmus, joka muutti kaiken: "'Siinä on jotain henkimaailman asioita"

The Rasmus julkisti tänään maanantaina 17. tammikuuta Uuden Musiikin Kilpailussa kuultavan kappaleensa Jezebelin. Yhtyeen uunituore kitaristi Emppu Suhonen paljastaa, että hänen kiinnostuksensa Euroviisuja kohtaan on kasvannut vasta hiljattain.

– Kisan profiili on muuttunut vuosien varrella. Euroviisut olivat mielessäni pitkään vanhempieni juttu. 20 vuotta sitten vanhempani ja perheeni kokoontuivat aina johonkin seuraamaan viisuja. Se oli silloin jotenkin sellainen äitien ja isien juttu. Viime vuonna seurasin viisuja jo itsekin aktiivisesti, Suhonen kertoo MTV Uutisille.

Suhonen kertoo saaneensa runsaasti positiivista palautetta maailmanlaajuisesti liittymisestään The Rasmukseen. Suhosen polku rock-yhtyeeseen näyttäisikin olevan niin sanotusti tähtiinkirjoitettu, sillä yhtymäkohtia kitaristin ja The Rasmuksen väliltä löytyy jo pitkän ajan takaa. Suhonen itse on ollut jo alakouluikäisenä seuraamassa tulevan bändinsä harjoituksia.