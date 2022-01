Näin UMK-finalistit otettiin vastaan sosiaalisessa mediassa – yksi erottuu ylitse muiden

Erityisesti The Rasmuksen finaalipaikka sai osakseen runsaasti kommentointia Twitterissä, jossa se myös trendasi välittömästi UMK-tiedon tultua julki. Lähes 30 vuotta kasassa olleella bändillä on runsaasti faneja myös Suomen ulkopuolella.

– The Rasmus? UMK? Ei voi olla todellista, lapsuuteni unelma käy toteen, toivottavasti heillä on hyvä biisi!

– En voi uskoa, että The Rasmus on UMK:ssa, se on hullua! Koko kattaus näyttää lupaavalta.

– Kuunteleeko kukaan muu In The Shadows'ia niin kuin olisi jälleen vuosi 2003?

to 13.1. Cyan Kicks – Hurricane

pe 14.1. BESS - Ram pam pam

ma 17.1. The Rasmus: Jezebel

ti 18.1. Younghearted - Sun numero

ke 19.1. Olivera - Thank God I’m an Atheist

to 20.1. Tommi Läntinen - Elämä kantaa mua

pe 21.1. Isaac Sene - Kuuma jäbä