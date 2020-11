Puolivillejä kissapopulaatioita on satoja, ja sellainen voi löytyä myös kerrostalosta: Näin karuja seuraukset voivat olla – muutosta vaativa vetoomus sai kymmeniätuhansia nimiä muutamassa päivässä

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuen puheenjohtaja Sadri Wirzeniuksen mukaan puolivillien kissapopulaatioiden määrää ei voida tietää tarkalleen, mutta niitä on arviolta satoja. Populaatioiden koko vaihtelee kymmenistä kissoista jopa yli sataan yksilöön.

Populaatioita löydetty myös kerrostaloista

– Eläinsuojeluyhdistystämme on pyydetty apuun sellaisessakin tilanteessa, että Helsingissä kaupunkiasunnossa on ollut yli 20 kissaa. Tilanne voi riistäytyä käsistä hyvin monella tavalla.

Rekisteröinti halutaan pakolliseksi

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla asetus, joka tekisi koirien tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin pakolliseksi.

Hurja määrä allekirjoituksia

– Mielestämme tämä on todella selkeä osoitus, että kissojen surkeaan tilanteeseen on nyt herätty, ja ihmiset haluavat muutosta. Nyt on myös poliittisten päättäjien aika reagoida, Wirzenius sanoo.