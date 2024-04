Kurt Cobain ei hiipunut pois, vaan paloi loppuun – mitä kaikkea grunge-ikoni olisikaan saanut aikaan 30 vuodessa?

Cobain oli kirjoittanut itsemurhaviestin, jonka hän oli omistanut lapsuutensa mielikuvitusystävälle ja jossa hän siteerasi Neil Youngin kappaleen My My, Hey Hey (Out of the Blue) kohtaa "It's better to burn out / than to fade away". On parempi palaa loppuun kuin hiipua pois.