MC5:n perustajiin lukeutunut kitaristi Wayne Kramer on kuollut

Musiikkilehti Pi tchforkin mukaan yhtye julkaisi ensimmäisen levynsä vuonna 1969. Live-albumi Kick Out the Jamsia seurasi vain kaksi muuta levyä ennen kuin muusikoiden tiet erkanivat vuonna 1972.

Vankilasta järjestöhommiin

Superyhtye ja kolmas studioalbumi

Yhtyeen kenties tunnetuinta kappaletta, Kick Out the Jamsia ovat versioineet aikojen saatossa muun muassa Rage Against the Machine, Pearl Jam sekä Michael Monroe.