Suomi saamassa muhkean joukkueen yleisurheilun EM-kisoihin – torstaina kohtalon päivä

Münchenin EM-kisoissa vuonna 2022 Suomen joukkueen koko oli 70 urheilijaa. Suomen joukkueen General Managerin Jani Tanskasen mukaan nyt on odotettavissa suunnilleen samankokoinen joukkue.

– Tässä vaiheessa paras arvio on noin 65 urheilijaa ja siitä ylöspäin oleva joukkue, Tanskanen kertoo.

EM-kisoihin on olemassa tulosrajat, mutta vain harvassa lajissa tulosraja pitää oikeasti rikkoa, ja siinä tapauksessa EM-kisoihin karsitaan urheilijat rankingjärjestelmällä. Viimeisin rankingpisteiden päivitys on viime viikolta, mutta sen jälkeen ympäri Eurooppaa on käyty läjäpäin kilpailuja.

EM-kisojen osalta ratkaiseva päivitys tulee ylihuomenna.

– Meillä on paljon urheilijoita, jotka ovat urheilijakiintiön rajalla. Siinä on vielä todella paljon muuttujia, ja esimerkiksi poisjääntejä tulee paljon erilaisista syistä, Tanskanen sanoo.

– Esimerkiksi tuplaajat tai urheilijat, jotka ovat useammalla matkalla tai useassa lajissa. On myös terveydellisiä syitä ja jopa lopettaneita rankingissa mukana. Aika paljon niitä urheilijoita, jotka saavat jännittää ihan torstaihin asti, että lopullinen joukkue on valittu.

Rankinglistat päivitetään keskiviikkona, ja lopullinen joukkue julkistetaan torstaina.

Aikaisempien kisojen yhteydessä on jonkin verran kritisoitu, että kisoihin lähetetään urheilijoita, joilla ei ole mitään mahdollisuutta menestyä. Suomen liitto lähettää kuitenkin kisoihin kaikki kriteerit täyttävät urheilijat.

– Se on linjaus ollut. Paljon sitä olen miettinyt ja sitä on kysytty, mutta oma mielipiteeni on se, että jokainen, joka Euroopan liiton kriteerin ja kiintiön täyttää, on kovan tason urheilija, ja lähtee tekemään hyvää kilpailua EM-kisoihin.

Viimeksi neljä mitalia

Edellisistä Münchenin EM-kisoista Suomi nappasi upeasti neljä mitalia, joista peräti kaksi kultaista. Suomella on tälläkin kertaa todella hyvät mahdollisuudet huippumenestykseen, mutta virallista tavoitetta ei ole asetettu.

– Ei ole mitään virallista mitalitavoitetta. Tiedän, että urheilijoilla on omia tavoitteita. Me yritämme vain auttaa kaikin tavoin tässä viimeisillä hetkillä, Tanskanen toteaa.

Tanskanen myöntää ja myös iloitsee, että menestysmahdollisuudet ovat hyvät.

– Pääasia omasta näkökulmasta on, että meillä on paljon urheilijoita, jotka taistelevat omalla parhaalla tasollaan jopa mitaleista EM-kisoissa, ja se on erittäin hyvä lähtökohta.

Suomen kovimmat menestyspaineet asetetaan luonnollisesti hallitsevan EM-voittajan seiväshyppääjä Wilma Murron harteille. Hänen lisäkseen menestyspaineita kasataan Oliver Helanderin johdolla keihäänheittäjille. Helanderin lisäksi EM-urheilijoita ei ole vielä valittu, vaan kahden muun heittäjän kohtalosta käydään vielä vääntöä tulosten ja rankinglistojen kautta.

Tämän vuoden EM-kisat käydään olympialaisten takia poikkeuksellisen aikaisin kesäkuun alussa. Urheilijoiden kaudet ovat vasta alkutekijöissä, ja siksi myös rankinglistat ovat harvinaisen keskeneräisiä. Tanskanen muistuttaa, että olemassa olevilta rankinglistoilta puuttuu vielä koviakin tekijöitä.