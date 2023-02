MTV Urheilun tiedot: Poikkeuksellinen vastaisku tekeillä apurahakiistassa – Viivi Lehikoinen lataa: "Johtohenkilöt ovat vältelleet vastuuta"

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahapäätöksiä on kritisoitu. MTV Urheilun tietojen mukaan vähintään kahdeksan, mahdollisesti jopa kymmenkunta eri lajien urheilijaa on jättämässä valituksen apurahapäätöksistä, kun yleensä valitusten määrä jää noin viiteen.

Lehikoinen on yksi niistä urheilijoista, jotka aikovat tehdä valituksen omasta apurahapäätöksestään.

– Pointti ei ole se, että minulta jää rahaa saamatta. Enemmän on kyse siitä, että on kriteerit, joiden mukaan pitäisi mennä. On epäreilua urheilijoita kohtaan, että kriteerien mukaan ei toimita, Lehikoinen sanoo.