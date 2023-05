Tippuritartuntojen määrä lähes kaksinkertaistui Suomessa viime vuonna – yhä useampi tartunnoista oireeton

Tartuntojen lisääntymistä selittää se, että entistä useampi tippuritartunta on nykyään oireeton ja löytyy sattumalta seksitautitesteissä. Kun oireita ei ole, tartuntaa ei osata epäillä ja tautia saatetaan levittää eteenpäin pitkään ennen testeihin hakeutumista. Kaiken lisäksi tippuri tarttuu erityisen herkästi, kertoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back Husin sukupuolitautien poliklinikalta.

Myös klamydia- ja kuppatartunnat kasvussa

Klamydia on ylivoimaisesti yleisin seksitauti Suomessa, ja klamydiatartunnat ovat yleistyneet entisestään jo pidemmän aikaa, kertoo Hannila-Handelberg.

Viime vuonna tartuntoja todettiin hieman alle 17 000. Myös klamydia on usein oireeton, minkä vuoksi moni ei tiedä tartunnastaan eikä siksi hakeudu testiin.

– Klamydiatartuntoja todetaan eniten 15–29-vuotiailla. Todetuista tartunnoista lähes 60 prosenttia on naisilla ja reilut 40 prosenttia miehillä.

Hannila-Handelbergin mukaan myös kuppa yleistyi Suomessa viime vuonna. Kuppatartuntoja on ollut pitkään noin 200 vuodessa, kun taas viime vuonna niitä oli lähes kaksinkertainen määrä. Kuppatartunnat ovat yleisempiä miehillä ja erityisesti miesten välisessä seksissä. Kuppa tarttuu herkästi ja on usein ainakin aluksi oireeton.

Hiltunen-Back huomauttaa, että kaikki viime vuoden kuppatartunnat eivät ole tuoreita tartuntoja, vaan niitä on todettu maahantulotutkimusten yhteydessä esimerkiksi pakolaisilta, jotka ovat sairastaneet kupan aiemmin ja joille on jäänyt tartunnasta serologinen arpi vereen. Tällaiset kertaalleen hoidetut tartunnat eivät ole enää tartuttavia.

Testeihin hakeutuminen voinut lisääntyä

Hiltunen-Back uskoo, että myös kondomin käytöstä on saatettu tinkiä.

– Esimerkiksi miesten välisessä seksissä HIV-pelko on vähentynyt viime vuosien aikana, kun HIV:ltä on ollut mahdollista suojautua prep-estolääkityksellä. Samalla on saattanut unohtua, että nämä muut taudit voivat kuitenkin tarttua suojaamattomassa seksissä.