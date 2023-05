Marko Anttilasta on paljastunut yllättävä näky MM-kisoissa – miten tämä on mahdollista 37-vuotiaana?

Unkari–Suomi perjantaina 19.5. klo 16.20. Studio C Moressa jo klo 15.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

16.3.2023. Summeri soi Oulun Energia Areenalla. Lehtereillä näkyy paljon erivärisiä, yrityslogoilla varustettuja tyhjiä penkkejä. Moni katsoja on poistunut jo varhaisessa vaiheessa paikalta.

Kaukalossa on juuri nähty yksi 2000-luvun isoimmista sukelluksista.

Jaakko Stenroos/All Over Press

Jaakko Stenroos/All Over Press

Anttila teki vuoden mittaisen jatkosopimuksen Kärppien kanssa. Hän tietää, että Oulussa seuraava kausi on iso. Kärpillä on kasvojenpesun paikka.

”Olen yrittänyt kääntää kaikki kivet”

Kaukalosta ponnahtaa pinnalle suorastaan yllättävä näky. On pakko hieman hieraista silmiä.

Näkyyn on tullut erikoinen vivahde.

Onko Anttilan liike mennyt jopa eteenpäin? Hänhän on 37-vuotias. Kohta 38.

Jos jossain vaiheessa Lempäälän jätti oli kuin isokokoinen risteilylaiva, joka kääntyi hitaasti, mutta varmasti, nyt hän on kuin sähäkkä kirahvi, joka vain nyökyttelee päätään taakse jäävälle puolustajalle.

Miten vain vuoden sisällä on tapahtunut niin silmiinpistävä muutos? Ei Anttila haastanut vielä viime kevään MM-kisoissa vastustajiia raikkaalla jalallaan. Meno oli paljon tahmeampaa.

Mikä homma? Mitä on tapahtunut?

– Motivaatio on pysynyt korkealla kaikkien näiden vuosien aikana. Totta kai sitä haluaisi, että jalat kävisivät vieläkin nopeampaa, mutta tuon eteen on tehty paljon töitä. Saa nähdä, että kuinka kauan ne jalat vielä käyvät, Anttila virnistää.

– Olen yrittänyt kääntää kaikki kivet. En tiedä, että onko asioita tehty aina oikein, mutta niitä on kuitenkin tehty. Se, joka tekee parhaiten hommia, pääsee yleensä pitkälle, Anttila sanoo aiheesta.

Leijonat on ollut kuin maaginen ympäristö isokokoiselle työmyyrälle. Anttila on pelannut parasta jääkiekkoaan kevään karnevaalien keskellä.

– Yritän olla parhaimmillani silloin, kun tilanne sitä vaatii. Onhan se kiva, kun on onnistunut tiukoissa paikoissa, Anttila miettii.

– Olen tuntenut jo pitkään Jukan ( Jalonen , Leijonien päävalmentaja), valmennusjohdon ja useita pelaajia, jotka ovat olleet tässä mukana. Leijoniin on luotu ympäristö, missä voi onnistua, kun vain saa itsestään parasta irti, Anttila kehaisee.

Uusia tuulia

Anttila tietää, mitä voittava jääkiekko tarkoittaa. Hän on kaksinkertainen MM-kultamitalisti ja olympiavoittaja.

Vaikka Leijonien yllä on käyty viime päivien aikana erillistä keskustelua siitä, mihin joukkue on menossa, Anttila huokuu levollisuutta.

– Joukkueessa on paljon samoja elementtejä, mitä noissa aiemmin voittaneissa ryhmissä oli. Meillä on hyvä henki, pidämme hauskaa yhdessä, mutta samaan aikaan tiedostamme sen, että pelin pitää vielä kehittyä. Meidän täytyy puolustaa tiiviimmin ja meidän pitää pelata kiekon kanssa paremmin. Tehokkuus on tökkinyt, mutta uskon, että sitä löytyy tästä porukasta. Fiksummin pitää pelata, muun muassa siinä, että miten pystymme eliminoimaan vastustajan paikat ja miten saamme sitä kautta hyökkäyspeliä käyntiin.