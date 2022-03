Kirsi Alm-Siira saa ystävänsä kyyneliin – Mervi Kallio ylistää kaksikon ystävyyttä: "Tiedät, kuinka tärkeä ystävä sinä olet minulle"

– Mervi tuli Maikkarin Tulosruutuun töihin ja sitten varmaan ensimmäisestä päivästä lähtien on oltu tekemisissä. Merville on hyvin helppo kertoa asioita, jotka ovat itselle vaikeita, joita häpeää tai joita ei halua, että koko maailma tietää. Hän on sellainen, että hän ei lyö lyötyä ja tiettyinä hetkinä se on todella tärkeää, Alm-Siira kertoo.