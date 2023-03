Juha Tapio kertoo elämänsä ihanimmasta yllätyksestä: "En ajatellut kertovani sitä julkisesti"

Tällä kertaa Juha Tapio pääsee kuuntelemaan ystävänsä, nousevan iskelmäartisti Olli Halosen esityksen. Halonen on saanut kuulla Juha Tapion vaimolta, että Autioilla rannoilla on tämän salainen suosikkikappale. Se on kappale, jota hän ei lähipiirinsä mukaan meinaa pystyä kuuntelemaan liikuttumatta.