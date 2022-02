Uutisankkuri Kirsi Alm-Siira yllättää ystävänsä urheilutoimittaja Mervi Kallion koskettavalla esityksellä – saapuu lavalle tanssijana

MTV Uutisten suosikkiuutisankkuri Kirsi Alm-Siira yllättää formulavarikoilta tutun toimittajan ja ystävänsä Mervi Kallion Laulu rakkaudelle -ohjelmassa. Pariisin Kevät -yhtyeen kappale Kesäyö on Alm-Siiran mukaan kuin heidän ystävyydestään kirjoitettu, joten Kallio saa nauttia bändin esityksestä liikuttuneena. Yllätyksestä vaikuttavan tekee se, että Alm-Siira saapuu lavalle tanssijana mikki kädessään.

– Merville on hyvin helppo kertoa asioita, jotka ovat itselle vaikeita, joita häpeää tai joita ei halua, että koko maailma tietää. Hän on sellainen, että hän ei lyö lyötyä ja tiettyinä hetkinä se on todella tärkeää, Alm-Siira kuvailee Kalliota.