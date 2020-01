Kirjeenvaihtajan kommentti: Iran aloitti kostonsa, maailma odottaa Yhdysvaltain vastausta – Trump ennennäkemättömän testin edessä

Toistaiseksi on epäselvää, onko ketään Yhdysvaltain liittolaisia loukkaantunut. Suomen puolustusministeriö on vahvistanut, että alueella olevat suomalaisjoukot ovat turvassa.

Oliko Iranin isku Yhdysvaltain tukikohtiin yllätys? Tuskin kenellekään, joka on seurannut viime aikaisia tapahtumia.

Iranin oli näytettävä kansalaisilleen

Iranin johdon on näytettävä kansalaisilleen, että he kostavat sotilasjohtajansa kuoleman. He halusivat näyttää, että Iran pystyy helposti iskemään Yhdysvaltain tukikohtiin.