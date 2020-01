Iran ampui ohjuksia ainakin kahteen tukikohtaan, joihin on sijoitettu Yhdysvaltain ja liittouman joukkoja – "Raivoisa kosto on alkanut"

– On selvää, että ohjukset laukaistiin Iranista ja ne oli kohdistettu ainakin kahteen Irakin sotilastukikohtaan al-Asadissa ja Erbilissä, joihin on sijoitettu Yhdysvaltain armeijan ja liittouman henkilöstöä.

Iran uhkaa iskuilla Yhdysvaltoihin

– Vallankumouskaartin raivoisa kosto on alkanut, kaarti kirjoitti viestipalvelu Telegramissa New York Timesin mukaan.

CNN:n mukaan Iranin vallankumouskaarti on kertonut, että se on iskenyt tukikohtaan kymmenillä ohjuksilla. Iranin valtiontelevisiossa kerrotaan maan iskeneen lentotukikohtaan, johon on sijoitettu Yhdysvaltain joukkoja. New York Timesin mukaan myös vallankumouskaartin sivuilla kerrottiin, että lentotukikohtaan ammuttiin lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia.