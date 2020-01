"Voi olla, että kädenojennus ei riitä" – Maanpuolustuskorkeakoulun Jaakko Jäntti punnitsi MTV Uutisten lähetyksessä Iranin ja Yhdysvaltain kiristyneitä välejä

Iran iski viime yönä ohjuksilla kahteen Irakin maaperällä olevaan lentotukikohtaan, joissa on Yhdysvaltain ja sen liittolaisten joukkoja. Isku oli vastaus erittäin vaikutusvaltaisen iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin surmaan. Yhdysvallat tappoi tämän lennokki-iskulla Irakin Bagdadissa viime perjantaina.

– Taustalla saattaa olla halu osoittaa, että on reagoitu ja on kostettu. Toisaalta myös Yhdysvalloille on annettu mahdollisuus vetäytyä ja säilyttää omat kasvonsa, hän pohtii.