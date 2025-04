Podcast: Niko Saarisen ja Vivian Nickin yhteinen historia paljastui – tuntevat toisen vuosien takaa

Vivian Nick on vieraana Niko Saarisen houstaamassa Nikotellen x Rakkauden saari -podcastissa.

Love Island Suomi -ohjelman käänteitä puidaan lauantaisin juontaja Niko Saarisen luotsaamassa Nikotellen x Rakkauden saari -podcastissa. Uusimman jakson vieraana on Vivian Nick, joka paljastuu rakkausrealityn faniksi.

Nick asuu avoliitossa juontaja Roope Salmisen kanssa ja pariskunta seuraa tiiviisti yhdessä ohjelmaa. Nick paljastaakin, että he pysäyttävät jakson useamman kerran ja keskustelevat ohjelmassa nähdyissä tilanteista.

Rakkausohjelmissa nähdään aina joukko upeita ihmisiä ja Nick paljastaakin, että hän aina tietää osallistujien joukosta avopuolisonsa suosikin. Mitään draamaa parin välillä ei synny.

– Me ei kumpikaan olla sillä tavalla mustasukkaista sorttia, että se aiheuttaisi vaikeita tunteita, Nick sanoo.

Saarinen toteaa, hänen kotonaan asiat olisivat toisin, mikäli olisi parisuhteessa.

– Me ei keskusteltaisiin, kuka on meidän lemppari tai jos me keskustellaan, niin sitä pitää painottaa, koska hänen luonteensa, Saarinen naurahtaa.

Jakson aikana paljastuu, että kaksikolla on yhteinen historia vuosien takaa.

– Me olemme tosi junnuina tiedetty toisemme, koska olen seurustellut sinun kaveriporukastasi yhden kundin kanssa, Saarinen aloittaa.

– Me oltiin samaa ryyppyremmiä. Siinä porukassa oli paljon illan viettoa. Silloin olemme useita iltoja viettäneet samassa porukassa, Nick jatkaa.

