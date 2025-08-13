Kirja: Niko Saarinen avaa hänen ja Julianna Jokelan radio-ohjelman loppumisen taustoja: "Matkalla töistä kotiin päätin, että sanoisin itseni irti"

Niko Saarinen kertoo elämäkerrassaan Niko – Kaikki mitä en ole kertonut (Otava) syystä hänen ja Julianna Jokelan radio-ohjelman loppumisen taustalla.

Niko Saarinen avaa NRJ:n Jokela & Saarinen -aamuohjelman loppumisen taustoja 13. elokuuta julkaistussa, Mari Koppisen kirjoittamassa elämäkerrassaan Niko – Kaikki mitä en ole kertonut (Otava).

Saarinen ja hänen entinen juontoparinsa Julianna Jokela pudottivat toukokuussa uutispommin, kun he kertoivat lopettavansa Jokela & Saarinen -radio-ohjelmansa. Kaksikko luotsasi Radio NRJ:n aamulähetyksiä kolmen vuoden ajan.

Saarinen muistelee kirjassaan erästä maaliskuista tiistaiaamua vuonna 2025, jolloin hänelle ja Jokelalle tuli "yhteentörmäys" kesken radiospiikin. Tällaiset yhteentörmäykset eivät Saarisen mukaan ole tavattomia radiojuontajien keskuudessa, sillä töitä tehdään tiiviisti yhdessä. Aiemmin kaksikon kinat olivat kuitenkin olleet pieniä, nyt asiaa ei Saarisen mukaan saatu käsiteltyä kovin hyvin.

– Matkalla töistä kotiin päätin, että sanoisin itseni irti. Tuntui, etten enää jaksanut työtä, jossa jouduin olemaan koko ajan vähän varpaillani, Saarinen kertoo kirjassa.

Niko Saarinen ja Julianna Jokela vuoden 2023 Radiogaalassa.

Saarinen kuvaa päätöksen tekemisen olleen tuskallista: ohjelman kuuntelijaluvut olivat kasvussa, ja tämän lisäksi matkan varrelle oli mahtunut paljon hyviä hetkiä.

– Lopulta torstaina menin esimieheni luokse ja ilmoitin, että minun on aika lopettaa. Se oli šokki kaikille. Suuret pyörät lähtivät pyörimään, kun alettiin miettiä, kuinka tästä eteenpäin, Saarinen kertoo kirjassaan.

Kun uutinen Jokela & Saarinen -ohjelman loppumisesta julkistettiin muutamaa kuukautta myöhemmin, tunsi Saarinen olonsa vapautuneeksi. Hän kuvailee sen yhdistäneen häntä ja Jokelaa "eri tavalla kuin mikään koskaan aiemmin".

– Otin radiosta muutaman kuukauden hengähdystauon löytääkseni uudelleen rakkauteni sitä kohtaan ja miettiäkseni, millainen persoona olen radiossa. Tauon aikana tajusin, ettei rakkauteni radiota kohtaan koskaan kuollut. Mutta Jokela & Saarinen -ohjelmaa kohtaan se kuoli, Saarinen kertoo.

Saarinen tekee paluun radioon maanantaina 18. elokuuta. Tuolloin hän saa NRJ:n aamushow’hun rinnalleen Niko Nousiaisen ja Mari-Prinsessa Ståhlhammarin.

