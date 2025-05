NRJ:n aamussa lopettava Julianna Jokela tunteikkaana vaikeasta päätöksestään: "Sain elää unelmaa, josta pienenä haaveilin"

Julianna Jokela valottaa radiossa lopettamiseen liittyviä tuntemuksiaan Instagram-postauksessaan.

Juontajakaksikko Niko Saarinen ja Julianna Jokela pudottivat keskiviikkoaamun suorassa radiolähetyksessä uutispommin, kun he kertoivat lopettavansa Radio NRJ:n aamussa. Sekä Saarinen että Jokela tulevat kertomansa mukaan jättämään radion toistaiseksi.

Jokela julkaisi keskiviikkoaamuna tunteikkaan Instagram-postauksen, jossa hän valottaa radiossa lopettamiseen liittyviä tuntemuksiaan ja kertaa seitsemän vuotta kestänyttä taivaltaan NRJ:llä.

– Seitsemän vuotta sitten astuin sisään NRJ:n studioon, sydän täynnä intoa ja epävarmuutta. On tullut aika lähteä samasta paikasta edelleen vähän epävarmana, mutta käsittämättömän kiitollisena kaikesta, mitä olen saanut näiden vuosien aikana kokea. Kiitos, että olen saanut olla mukana rakentamassa jotain, joka merkitsi minulle niin paljon, hän kirjoittaa.

Jokela kertoo postauksessaan, että kun hän aloitti radiojuontajan työt vuonna 2018, ei hänellä ollut hajuakaan siitä, mihin kyseinen polku hänet veisi ja miten syvälle hänen sydämeensä työ radioaalloilla tulisi uppoamaan.

– Viimeistään nyt sen ymmärrän kun huomaan, miten vaikeaa onkaan päästää irti jostain, jota on rakastanut niin paljon, hän kirjoittaa.



– Välillä elämä kuitenkin kuiskaa, että on aika lähteä turvalliselta mukavuusalueelta ja ottaa riski, jotta voi lähteä katsomaan, mitä maailmalla on seuraavaksi tarjottavana, hän jatkaa.

Radiojuontaja kertoo, että vaikka aamuherätykset ja pitkät työpäivät ovat toisinaan verottaneet, valitsisi hän silti kaiken uudelleen onnistumisineen ja vastoinkäymisineen.



– Tähän hetkeen kiteytyy paljon rakkautta ja valtavaa kiitollisuutta. Jokaista kohtaan, jonka kanssa olen saanut näiden vuosien aikana työskennellä, sekä kaikkia niitä kohtaan, joiden elämässä olen saanut näiden vuosien aikana olla radion välityksellä. Koko sydämeni pohjasta haluan sanoa kiitos.

Jokela kuvaa radion jättämisen olleen yksi hänen elämänsä vaikeimmista päätöksistä, vaikkei se hetkessä syntynytkään.



– Olen tehnyt tätä työtä nämä vuodet aina suurella intohimolla ja laittanut sieluni ja sydämeni tähän. Sain elää unelmaa, josta pienenä haaveilin.

Postaus on kerännyt lyhyessä ajassa kymmeniä kommentteja.

– Tässä tulee meille kuuntelijoillekin nyt elämänkriisi. Mitäs me tehdään nyt, kun joka aamuinen vakioääni lähtee? Kaikkea hyvää jatkoon. Toivottavasti sinusta kuullaan vielä jotenkin muuten, yksi kirjoittaa.

– Voi ei! Ja samalla varmasti jotain ihan superia tulossa sinun suunnaltasi. Jäämme odottamaan! toinen kannustaa.

– Tsemppiä ja onnea tulevaan. Teitä on ollut ilo kuunnella, kolmas kommentoi.

Saarinen ja Jokela juontavat viimeisen NRJ Aamu -lähetyksensä perjantaina 16. toukokuuta.