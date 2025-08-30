Podcast: Jare Tiihonen parisuhteestaan: "Se on sitä samaa onnea ja rauhaa, jolle oli tilaa nyt"

Jare Tiihonen "myöntää" uudessa kirjassaan olevansa parisuhteessa.7 Päivää / Pasi Murto/All Over Press
Jare Tiihonen kertoo  Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa lyhytsanaisesti parisuhteestaan.

Uransa lopettanutta räppäriä Jare Tiihosta kuullaan erikoisvieraana Aki Linnanahde Talk Show -podcastin tuoreessa jaksossa. Jaksossa keskustellaan muun muassa Tiihosen nykykuulumisista, artistiurasta ja sen jälkeisestä elämästä sekä hänen syyskuussa julkaistavasta kirjastaan JHT – Missio vai mielenrauha.

Nykyään harvemmin julkisuudessa esiintyvä ja yksityiselämästään vaitonainen ex-räppäri kertoo tulevassa kirjassaan parisuhteestaan. Aihetta käsitellään lyhyesti myös Aki Linnanahde Talk Show'n jaksossa.

Tiihonen sanoo jaksossa, että "myöntää" kirjassaan olevansa parisuhteessa. Hän kertoo, millaista onnea parisuhde on tuonut hänen elämäänsä.

– En ole koskaan tällaisia asioita puhunut artistiurani aikana, mutta nyt on ollut näin. Se on sitä samaa onnea ja rauhaa, jolle oli tilaa nyt, räppäri sanoo. 

Cheek eli Jare Tiihonen Espoossa 4.5.2018Jare Tiihonen on ollut melko vaitonainen yksityiselämänsä suhteen.

Kuten jo musiikkiuransa aikana, on Tiihonen nytkin vaitonainen suhteestaan. 

– Kai minä vetelen näitä rajoja samalla lailla tuohon kuin ennenkin. Musaurani aikana päätin monista asioista, että kommentoin niitä biisillä, ja sen jälkeen en enää. Minusta tuntuu, että parisuhde on vähän samanlainen juttu. Olen sanonut jotain siitä tuossa kirjassa, mutta se on kaikki, mitä sanon siitä, artisti sanoo jaksossa.

Tiihosen kirjan on kirjoittanut Oskari Saari ja sen kustantaa WSOY. Teos ilmestyy 3. syyskuuta painettuna kirjana sekä e- ja äänikirjana. Tiihonen on itse lukenut kirjan äänikirjaksi.

